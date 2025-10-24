Dybala | Se in Europa sottovaluti le partite perdi Siamo stati mosci e poco cattivi contro il Plzen

Paulo Dybala è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Viktoria Plzen 2-1 in Europa League. La rete messa a segno dai giallorossi è proprio dell’argentino, su calcio di rigore. Le parole di Dybala. « Penso che oggi, al contrario della partita contro l’Inter, abbiamo creato meno. Siamo entrati male, ci hanno fatto due gol che poi diventano duri da recuperare. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili. Se quindi sottovaluti le partite, succedono queste cose. E poi devi rimontare contro queste squadre che corrono tantissimo, che hanno giocatori di valore, che non si tirano indietro perché giocano con grandi spazi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

