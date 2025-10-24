Duplice omicidio al Festival del sordo di Capaccio Paestum condannati i due fratelli assassini

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due condanne a vent’anni per Gaetano e Raffaele Ciccarelli, entrambi originari di Qualiano, per il duplice omicidio dei bikers non udenti Ettore Crò, 53 anni, di Napoli, e Vincenzo Spera, di Marsala, uccisi a Capaccio Paestum.La decisioneIl Tribunale ha quindi emesso la sentenza per il processo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

