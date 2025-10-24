Duplice omicidio al festival del sordo a Paestum condanna soft per i due fratelli di Qualiano
Il Tribunale di Salerno ha condannato a 20 anni di reclusione i fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli, entrambi sordomuti e originari di Qualiano, per il duplice omicidio avvenuto l’11 luglio 2024 all’esterno dell’Hotel Ariston di Paestum, durante il Deaf International Festival. Nella sparatoria persero la vita due persone, mentre una terza rimase ferita da una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal duplice omicidio di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco ai delitti nelle campagne di Scandicci. E poi la pista sarda, i compagni di merende e Pietro Pacciani: il nuovo podcast del gruppo Gedi realizzato da Edoardo Orlandi ripercorre le tappe di uno dei casi - facebook.com Vai su Facebook
Duplice omicidio di Paulisi, Ocone non risponde al giudice https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/omicidi-di-paulisi-ocone-non-risponde-al-giudice-1f02c125-b72b-4ba2-af00-88f51c2224b0.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. @TgrRai - X Vai su X
Duplice omicidio al Festival del Sordo: condanna a 20 anni per i fratelli Ciccarelli di Qualiano - Si è concluso con una condanna a 20 anni di reclusione ciascuno il processo a carico di Gaetano e Raffaele Ciccarelli, due fratelli sordomuti originari di Qualiano, imputati per il ... Da msn.com
Capaccio Paestum, sparò al Festival del Sordo uccidendo due persone: arrestato Gaetano Ciccarelli - Costò la via a due biker non udenti la sparatoria del 14 luglio 2024 avvenuta all'esterno di un albergo di Capaccio Paestum (Salerno) dove era in corso il «Deaf International Festival 2024», il ... Lo riporta ilmattino.it
Spari e 2 morti al festival del sordo 2024,arresto a Salerno - Costò la via a due biker non udenti la sparatoria del 14 luglio 2024 avvenuta all'esterno di un albergo di Capaccio Paestum (Salerno) dove era in corso il "Deaf International Festival 2024", il ... Segnala ansa.it