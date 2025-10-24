Duplice omicidio al festival del sordo a Paestum condanna soft per i due fratelli di Qualiano

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025

Il Tribunale di Salerno ha condannato a 20 anni di reclusione i fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli, entrambi sordomuti e originari di Qualiano, per il duplice omicidio avvenuto l’11 luglio 2024 all’esterno dell’Hotel Ariston di Paestum, durante il Deaf International Festival. Nella sparatoria persero la vita due persone, mentre una terza rimase ferita da una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

