La violenza contro le donne non dà tregua, e i numeri ad Arezzo e provincia lo confermano. Nei primi mesi del 2025, Pronto Donna, il centro antiviolenza di riferimento sul territorio, ha registrato 181 accessi, superando già i picchi dello stesso periodo del 2024. Dietro ogni cifra c’è una storia, un’urgenza, il coraggio di chi chiede aiuto prima che sia troppo tardi. I dati aretini si incrociano con le storie che finiscono sulla cronaca nazionale, raccontando un fenomeno che non accenna a diminuire. Gli ultimi due femminicidi quello di Luciana a Roma e di Pamela a Milano, tra i più cruenti, confermano come la violenza continui a mietere vittime anche cinquant’anni dopo la strage del Circeo, delitto che sconvolse l’Italia e segnò una svolta nella consapevolezza collettiva sulla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Duecento vittime fuori dal tunnel. Pronto Donna, richieste in aumento