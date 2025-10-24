Due yacht di lusso sequestrati dalla Finanza di Bologna a un imprenditore affiliato alla camorra
Bologna, 24 ottobre 2025 - Due yacht di pregio, da oltre 10 metri, per un valore complessivo superiore a 500mila euro, sono stati sequestrati a una società campana, risultata nella disponibilità, attraverso un prestanome, di un affiliato al Clan Aversano di Sant’Antimo. Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto delle fiamme gialle del Comando provinciale di Napoli. La persona è un imprenditore edile, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso ed è tuttora in carcere a Secondigliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
