Due studentesse padovane tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati al Quirinale
Padova protagonista al Quirinale con Giada Baratto e Stella Ferla, tra i venticinque migliori studenti d’Italia insigniti del titolo di Alfiere del Lavoro 2025. Le due studentesse, entrambe diplomate con il massimo dei voti, hanno ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica nel corso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
