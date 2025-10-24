Due scuole una comunità che riflette | all’oratorio San Giuseppe un incontro sull’accorpamento Cappuccini-Vacchi
L’annunciato accorpamento tra la scuola dell’infanzia Salita Cappuccini e la scuola primaria A. Vacchi di Como, inserito nel piano di riorganizzazione scolastica deliberato dal consiglio comunale mercoledì 1 ottobre 2025, continua a suscitare domande e timori tra molte famiglie e tra i residenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
