Lo scorso 7 ottobre due pazienti hanno ricevuto contemporaneamente un trapianto di rene presso il Centro Regionale Trapianti di Bari. Un evento doppiamente felice perché, grazie a un unico e generoso gesto di donazione, due persone emodializzate della stessa città hanno potuto guardare al futuro senza più la necessità di sottoporsi alla dialisi. Come noto, l'emodialisi è una procedura che costringe i pazienti a recarsi tre volte a settimana presso un centro specializzato per sottoporsi a trattamenti depurativi artificiali della durata di 3-4 ore. Entrambi i pazienti tarantini erano seguiti, nell'iter di preparazione al trapianto, dall' Ambulatorio della lista d'attesa trapianto rene della Struttura Complessa di Nefrologia del Santissima Annunziata di Taranto: una giovane paziente era in trattamento presso il Centro dialisi dello stesso ospedale, mentre l'altro si sottoponeva alla dialisi in un centro privato convenzionato.

Due pazienti tarantini trapiantati di rene nello stesso giorno: un unico gesto di donazione restituisce la libertà dalla dialisi