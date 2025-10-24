Due milioni e 400 mila euro per il laboratorio d’innovazione al Marinoni

Udinetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, dentro le aule e i laboratori dell’Istituto tecnico Marinoni, prende vita un nuovo spazio dove scuola e impresa si incontrano per costruire il futuro del legno e del design. Stampanti 3D, macchinari per la lavorazione e software di progettazione: strumenti che serviranno non solo a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Insegnanti di sostegno: stanziati 400 mila euro per finanziare 200 nuovi posti per i percorsi di formazione tenuti dalle Università di Cagliari e Sassari. Oltre un milione per ... - La Regione investe sull’inclusione scolastica, incrementando le risorse per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità. Riporta regione.sardegna.it

Due milioni 100mila euro per la scuola dell’infanzia Carlo Furlani di Gorizia - Approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Carlo Furlani di via Gramsci a Gorizia. Da rainews.it

GOLIA: 400 mila euro alla parrocchia e... - Il signor Franco ha donato 400 mila euro al parroco del paese per ampliare il centro pastorale e offrire nuove opportunità ai giovani. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Milioni 400 Mila