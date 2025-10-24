Due milioni e 400 mila euro per il laboratorio d’innovazione al Marinoni

A Udine, dentro le aule e i laboratori dell’Istituto tecnico Marinoni, prende vita un nuovo spazio dove scuola e impresa si incontrano per costruire il futuro del legno e del design. Stampanti 3D, macchinari per la lavorazione e software di progettazione: strumenti che serviranno non solo a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A Milano nasce il Bosco della Musica: 61 milioni di euro per il nuovo polo del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, un progetto di rigenerazione urbana con 147 camere per studenti, spazi per concerti e un auditorium da 400 posti in un quartiere in cui c'erano dr - facebook.com Vai su Facebook

Sono stati 3 milioni 829 mila gli spettatori che ieri sera, lunedì 6 ottobre, hanno seguito la serie “Blanca” su Rai 1, che totalizza il 23,8% di share e vince la prima serata. #AscoltiTv - X Vai su X

Insegnanti di sostegno: stanziati 400 mila euro per finanziare 200 nuovi posti per i percorsi di formazione tenuti dalle Università di Cagliari e Sassari. Oltre un milione per ... - La Regione investe sull’inclusione scolastica, incrementando le risorse per la formazione dei docenti di sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità. Riporta regione.sardegna.it

Due milioni 100mila euro per la scuola dell’infanzia Carlo Furlani di Gorizia - Approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Carlo Furlani di via Gramsci a Gorizia. Da rainews.it

GOLIA: 400 mila euro alla parrocchia e... - Il signor Franco ha donato 400 mila euro al parroco del paese per ampliare il centro pastorale e offrire nuove opportunità ai giovani. msn.com scrive