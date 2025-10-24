Due mesi di manifestazioni | No alla manovra di guerra

Cms.ilmanifesto.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La speranza della destra che, dopo il presunto accordo di pace tra Trump e Netanyahu, terminassero le manifestazioni di dissenso contro il governo è stata delusa. Sono già in calendario . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

due mesi di manifestazioni no alla manovra di guerra

© Cms.ilmanifesto.it - Due mesi di manifestazioni: «No alla manovra di guerra»

Scopri altri approfondimenti

Seriate, dopo due mesi di stop ripartono i lavori alla scuola media Aldo Moro - A distanza di quasi due mesi dall’abbandono del cantiere da parte della precedente ditta aggiudicataria (era il 31 luglio), lunedì ripartiranno i lavori di riqualificazione della scuola media Aldo ... Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Due Mesi Manifestazioni No