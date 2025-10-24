Due mesi di manifestazioni | No alla manovra di guerra
La speranza della destra che, dopo il presunto accordo di pace tra Trump e Netanyahu, terminassero le manifestazioni di dissenso contro il governo è stata delusa. Sono già in calendario . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Quattro mesi di dolore, proteste e scioperi, marce e manifestazioni. Quattro mesi di muro contro muro con le autorità al potere, messe all’angolo e indebolite, ma anche le opposizioni sono inerti e silenti. Quattro mesi. E non sentirli. - facebook.com Vai su Facebook
Seriate, dopo due mesi di stop ripartono i lavori alla scuola media Aldo Moro - A distanza di quasi due mesi dall’abbandono del cantiere da parte della precedente ditta aggiudicataria (era il 31 luglio), lunedì ripartiranno i lavori di riqualificazione della scuola media Aldo ... Secondo bergamo.corriere.it