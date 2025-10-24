Due incendi nelle scuole nel giro di poche ore

Un fine di serata e un inizio giornata decisamente movimentati per le scuole brianzole. A Desio infatti si è verificato un doppio incendio che ha avuto per protagonista una scuola professionale che ha sede nei locali adiacenti al grattacielo abbandonato e mai completato nel tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it