Due campani tra i 25 Alfieri del Lavoro insigniti oggi da Mattarella

Tra i 25 Alfieri del Lavoro insigniti oggi al Quirinale della Medaglia del Presidente della Repubblica figurano anche tre giovani campani: Luisa Iorio (Napoli), Guerrino Davide Cassella (Caserta) e Andrea Manica (Taranto, ma residente in Puglia con parte del percorso scolastico in Campania). Un riconoscimento che celebra non solo l’eccellenza nei risultati scolastici, ma anche l’impegno civile, la creatività e la dedizione dei migliori studenti d’Italia. Il premio. Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro viene conferito ogni anno a 25 studenti che abbiano concluso la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it