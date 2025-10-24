Due auto e uno scooter in fiamme nella notte | erano della stessa famiglia

Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Aristide Gabelli per due auto e uno scooter in fiamme. I veicoli, tutti verosimilmente riconducibili a una sola famiglia, erano parcheggiati in un’area privata. Indagini in corso per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

