Due arresti tra Brindisi e Ostuni per pedopornografia scovati oltre 10mila video | i dettagli dell' operazione

Notizie.virgilio.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a Lecce per detenzione di materiale pedopornografico: sequestrati oltre 10.000 video in un'operazione della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

due arresti tra brindisi e ostuni per pedopornografia scovati oltre 10mila video i dettagli dell operazione

© Notizie.virgilio.it - Due arresti tra Brindisi e Ostuni per pedopornografia, scovati oltre 10mila video: i dettagli dell'operazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Due arresti tra Brindisi e Ostuni per pedopornografia, scovati oltre 10mila video: i dettagli dell'operazione - Due uomini arrestati a Lecce per detenzione di materiale pedopornografico: sequestrati oltre 10. Si legge su virgilio.it

Scandalo shock tra Brindisi e Ostuni: arrestati due uomini in possesso di oltre 10.000 video pedopornografici - Operazione della Polizia Postale: materiale raccapricciante trovato nei computer di un 70enne e un 50enne. Secondo brindisisera.it

due arresti brindisi ostuniAccusa, pedopornografia: due arresti nel brindisino Polizia - Un settantenne di Brindisi ed un cinquantenne di Ostuni sono stati arrestati dalla polizia. Lo riporta noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Due Arresti Brindisi Ostuni