Due anime per Venezia | argento e diamanti firmati Ileana della Corte
Un omaggio vibrante alla città sull’acqua ha acceso la boutique di Ileana della Corte. La Collezione Venezia nasce da un immaginario colmo di storia ed eleganza, e si è presentata al pubblico in un’atmosfera di entusiasmo sincero, tra volti amici e dettagli pensati per avvicinare quell’incanto al quotidiano. Venezia come musa e tavolozza Nella nuova . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
