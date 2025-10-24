Un omaggio vibrante alla città sull’acqua ha acceso la boutique di Ileana della Corte. La Collezione Venezia nasce da un immaginario colmo di storia ed eleganza, e si è presentata al pubblico in un’atmosfera di entusiasmo sincero, tra volti amici e dettagli pensati per avvicinare quell’incanto al quotidiano. Venezia come musa e tavolozza Nella nuova . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Due anime per Venezia: argento e diamanti firmati Ileana della Corte