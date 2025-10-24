Due anime per Venezia | argento e diamanti firmati Ileana della Corte

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omaggio vibrante alla città sull’acqua ha acceso la boutique di Ileana della Corte. La Collezione Venezia nasce da un immaginario colmo di storia ed eleganza, e si è presentata al pubblico in un’atmosfera di entusiasmo sincero, tra volti amici e dettagli pensati per avvicinare quell’incanto al quotidiano. Venezia come musa e tavolozza Nella nuova . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

due anime per venezia argento e diamanti firmati ileana della corte

© Sbircialanotizia.it - Due anime per Venezia: argento e diamanti firmati Ileana della Corte

News recenti che potrebbero piacerti

Mostra del Cinema di Venezia 2025, Premio SIAE Andrea Purgatori a Dario Argento - Alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Due Anime Venezia Argento