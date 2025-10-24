Ducati per sostituire Marquez Bulega è più di un' idea | si avvicina il suo debutto in MotoGP
Il vice campione del mondo di Superbike potrebbe debuttare in MotoGP e correre a Portimao e Valencia. Il ds Mauro Grassilli: "Farà i test a Jerez, poi decideremo insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ULTIM'ORA - Ducati sta valutando di sostituire Marc Marquez con Bulega per Portimao. Ph. Ducati #motorpaddock365 #marcmarquez #motogp - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | Ducati prepara un test per Bulega, che potrebbe sostituire Marquez negli ultimi 2 GP - Dopo che la Ducati ha confermato definitivamente l'assenza di Marc Marquez per il resto della stagione, la Casa bolognese ha attivato un Piano B per sostituire il campione del mondo in carica della ... Segnala msn.com
Per Nicolò Bulega un test sulla Ducati MotoGP™ a Jerez - La scelta verrebbe presa dopo un test da svolgere nei prossimi giorni a Jerez, come confermato oggi dal team manager del box ufficiale di Bo ... motogp.com scrive
Bulega al posto di Marquez: primo ok di Dall'Igna ma ora Ducati ha paura di Aprilia, la promessa di Rivola - Bulega avrebbe ricevuto l'ok dal gran capo Ducati, Gigi Dall'Igna, ad effettuare dei test sulla GP25 per sostituire Marquez a Portimao. Segnala sport.virgilio.it