Dubino uccisi due rarissimi Ibis eremita | denunciato

Dubino (Sondrio), 24 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali di Lecco e di Sondrio hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare e veicolare a Dubino, a carico di un soggetto ritenuto responsabile di aver abbattuto due esemplari di ibis eremita. L'attività, delegata dalla Procura di Sondrio, è sfociata nella denuncia a piede libero dell'uomo, indagato per uccisione di animali, furto venatorio e detenzione abusiva d’arma. Sono inoltre state sequestrate armi, munizioni, dispositivi informatici e tesserino venatorio. Il progetto Life 20 e le indagini. L’operazione è scaturita da una segnalazione arrivata qualche giorno prima dal referente del progetto Life 20, di reintroduzione in Europa dell’Ibis Eremita: dall’osservazione delle anomalie presenti sui tracciati dei Gps che erano stati apposti sui due animali, ha chiesto supporto ai Carabinieri Forestali per accertarne le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

