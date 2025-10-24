Dubino uccisi due rarissimi Ibis eremita | denunciato

Dubino (Sondrio), 24 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali di Lecco e di Sondrio hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare e veicolare a Dubino, a carico di un soggetto ritenuto responsabile di aver abbattuto due esemplari di ibis eremita. L'attività, delegata dalla Procura di Sondrio, è sfociata nella denuncia a piede libero dell'uomo, indagato per uccisione di animali, furto venatorio e detenzione abusiva d’arma. Sono inoltre state sequestrate armi, munizioni, dispositivi informatici e tesserino venatorio. Il progetto Life 20 e le indagini. L’operazione è scaturita da una segnalazione arrivata qualche giorno prima dal referente del progetto Life 20, di reintroduzione in Europa dell’Ibis Eremita: dall’osservazione delle anomalie presenti sui tracciati dei Gps che erano stati apposti sui due animali, ha chiesto supporto ai Carabinieri Forestali per accertarne le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dubino, uccisi due rarissimi Ibis eremita: denunciato

Argomenti simili trattati di recente

Dubino, uccisi due rarissimi Ibis eremita: denunciato - Il loro abbattimento è di estrema gravità a danno dell’intera collettività nazionale e internazionale: ogni esemplare ha un inestimabile valore ecologico. Secondo msn.com

Uccisi da un cacciatore due esemplari di Ibis eremita, la scoperta grazie ai trasmettitori satellitari (che avevano smesso di funzionare) - Tutto ha avuto inizio da una segnalazione cruciale, quella dei referenti del p ... Si legge su ildolomiti.it

Sondrio, bracconiere uccide due esemplari rarissimi di ibis eremita e stacca i gps: rintracciato e denunciato - La specie, scomparsa nel XVII secolo, è stata reintrodotta mediante due progetti Life finanziati dall’Unione Europea: per questo gli uccelli erano dotati di ricetrasmettitore ... Si legge su milano.corriere.it