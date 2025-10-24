Dubino uccide due esemplari di Ibis eremita | nei guai bracconiere

Un bracconiere è stato denunciato per aver ucciso due esemplari di ibis eremita, specie protetta e in via d'estinzione a Dubino.Le indaginiCome riportano i colleghi di LeccoToday, lo scorso 21 ottobre, durante un’operazione frutto di proficue indagini avvenute nei giorni precedenti, a seguito di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

