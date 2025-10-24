Dubbi sulla zona rossa Mezzetti | Invocata per anni ora proviamo Il rischio | problemi solo spostati
Continua la polemica sulla nuova ’ zona rossa ’ in città (persone sospette o con precedenti penali possono essere subito allontanate): il dibattito, politico, verte sulla reale utilità e sull’opportunità di un provvedimento che qualcuno ritiene "discriminatorio". A tornare sull’argomento – "una decisione importante" – è il sindaco Massimo Mezzetti che fa presente come sia un tentativo ulteriore per dare risposte alle criticità crescenti di alcune aree: "Aree dove la situazione è certo problematica", anche se "non come viene da qualcuno drammatizzata". Quindi, "abbiamo pensato concordemente in sede di Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di adottare questa misura" fa presente Mezzetti ribadendo poi le aree racchiuse nella maxi ’zona rossa’: stazione, autostazione delle corriere fino al Novi Sad, e parco XXII Aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
