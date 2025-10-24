Droni subacquei e sonar occidentali nella rete del Cremlino Ecco Harmony

Ci sono tecnologie occidentali a proteggere la componente sottomarina della triade nucleare russa. Ad affermarlo è il Washington Post, secondo cui Mosca avrebbe sfruttato con successo un complesso sistema di società di facciata e di sotterfugi burocratici per riuscire a mettere le mani su componenti alquanto sofisticati, da sistemi sonar particolarmente sensibili a droni subacquei in grado di operare a profondità fino a 3.000 metri, e ancora da sofisticate antenne sottomarine a quella che viene definita come “una flotta di navi che si fingevano vascelli commerciali o da ricerca, mentre svolgevano compiti di installazione per l’esercito russo, secondo quanto riferito da funzionari e documenti”. 🔗 Leggi su Formiche.net

