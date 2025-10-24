Droni subacquei e sonar occidentali nella rete del Cremlino Ecco Harmony
Ci sono tecnologie occidentali a proteggere la componente sottomarina della triade nucleare russa. Ad affermarlo è il Washington Post, secondo cui Mosca avrebbe sfruttato con successo un complesso sistema di società di facciata e di sotterfugi burocratici per riuscire a mettere le mani su componenti alquanto sofisticati, da sistemi sonar particolarmente sensibili a droni subacquei in grado di operare a profondità fino a 3.000 metri, e ancora da sofisticate antenne sottomarine a quella che viene definita come “una flotta di navi che si fingevano vascelli commerciali o da ricerca, mentre svolgevano compiti di installazione per l’esercito russo, secondo quanto riferito da funzionari e documenti”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
DEEP: Fincantieri mette in acqua il primo sistema integrato di droni subacquei - X Vai su X
Stabia Channel. . Castellammare – Fincantieri lancia “DEEP”, il primo sistema di droni subacquei: svolta tecnologica per la sicurezza e l’innovazione underwater - facebook.com Vai su Facebook
Fincantieri mette in acqua Deep, il primo sistema integrato di droni subacquei - La piattaforma nasce per usi sia civili sia militari e rappresenta un passo decisivo per la crescita del gruppo nel business dell’underwater ... Lo riporta repubblica.it
Droni subacquei cinesi, ora Pechino può posare mine sui fondali marini: cosa sappiamo su AJX002 (e contro chi verrà usato) - parata militare di Pechino, la Cina ha mostrato per la prima volta AJX002, un drone subacqueo progettato per la posa di mine navali. msn.com scrive
Droni subacquei cinesi, ora Pechino può posare mine sui fondali marini: cosa sappiamo su AJX002 (e contro chi verrà usato) - AJX002 è un grande drone subacqueo, probabilmente capace di percorrere oltre 1. Secondo ilmessaggero.it