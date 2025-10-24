Drone ucraino vicino a Mosca 5 feriti
7.00 E' di cinque feriti, tra cui un bimbo, il bilancio dell'attacco con un drone su un edificio a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass, precisando che 4 feriti sono stati portati in ospedale. "Un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14mo piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Vorobyov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Il presidente ucraino Zelensky denuncia: "Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Al momento si segnalano decine di feriti". La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen commenta: "L'Ue è - facebook.com Vai su Facebook
Drone ucraino resta intrappolato nelle reti dei pescatori: l'ordigno viene fatto esplodere - X Vai su X
Drone ucraino su un palazzo residenziale, cinque feriti - E' di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Riporta ansa.it
Mosca lancia 40 missili e 600 droni, molti vicino al confine polacco: decollano i caccia Nato - L’Estonia convoca l’ambasciatore russo per protestare sulla presunta violazione d ... Come scrive quotidiano.net
Mosca: "Un drone ucraino abbattuto è precipitato su una centrale nucleare" - Il velivolo, neutralizzato dai sistemi di difesa aerei russi, si è schiantato contro la torre di raffreddamento di uno dei reattori lasciando un segno evidente ... Secondo today.it