Drone ucraino vicino a Mosca 5 feriti

7.00 E' di cinque feriti, tra cui un bimbo, il bilancio dell'attacco con un drone su un edificio a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass, precisando che 4 feriti sono stati portati in ospedale. "Un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14mo piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Vorobyov.