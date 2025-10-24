Drone ucraino vicino a Mosca 5 feriti

Servizitelevideo.rai.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 E' di cinque feriti, tra cui un bimbo, il bilancio dell'attacco con un drone su un edificio a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass, precisando che 4 feriti sono stati portati in ospedale. "Un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14mo piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Vorobyov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

drone ucraino vicino moscaDrone ucraino su un palazzo residenziale, cinque feriti - E' di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Riporta ansa.it

Mosca lancia 40 missili e 600 droni, molti vicino al confine polacco: decollano i caccia Nato - L’Estonia convoca l’ambasciatore russo per protestare sulla presunta violazione d ... Come scrive quotidiano.net

Mosca: "Un drone ucraino abbattuto è precipitato su una centrale nucleare" - Il velivolo, neutralizzato dai sistemi di difesa aerei russi, si è schiantato contro la torre di raffreddamento di uno dei reattori lasciando un segno evidente ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Drone Ucraino Vicino Mosca