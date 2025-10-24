Dritto e rovescio colpa della destra! | l' attivista sommerso dalle risate

"Alla manifestazione davanti alla Rai, il giorno dopo l'attentato, Sigfrido Ranucci non è potuto venire perché la scorta gli ha detto che era pericoloso". Inizia così l'intemerata di un giovane attivista ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. Si parla dell'attentato di una settimana fa al giornalista di Report, ma il discorso poi si allarga al tema della libertà di stampa in Italia. Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno utilizzato la questione per attaccare il governo, parlando addirittura di "democrazia a rischio" e, nel caso della leader del Pd, suggerendo una responsabilità del centrodestra nell'attentato a Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, "colpa della destra!": l'attivista sommerso dalle risate

News recenti che potrebbero piacerti

Dritto e rovescio. . "Nessuno mi ha chiesto scusa per l'omicidio di mia figlia, né lui né la sua famiglia" Vincenzo, papà di Chiara, uccisa a 15 anni senza motivo da un suo coetaneo. #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

"Chiara era l'amore fatto a persona" Vincenzo, papà di Chiara, uccisa a 15 anni da un coetaneo senza motivo. $drittoerovescio - X Vai su X

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio fa il punto con Tajani sulle gravi crisi internazionali in corso. Tutti i temi della puntata - Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà anche del clima di odio che avvelena la politica, non solo in Italia ma anche all'estero Oggi 18 settembre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ... Lo riporta affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: temi e ospiti. Dall'interista a Tajani tra Gaza e Ucraina all'uccisione di Kirk - Per chi non potrà seguirla in diretta, il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset ... Come scrive ilmessaggero.it

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: temi e ospiti. Dall'interista a Tajani tra Gaza e Ucraina all'uccisione di Kirk - Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Secondo ilmessaggero.it