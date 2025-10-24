Dramma alluvione un piano idraulico per Meda | Colpito un terzo della città dobbiamo correre ai ripari

Meda (Monza e Brianza) – “No, la città non è ancora a posto. La normalità è tutt’altra cosa anche se le cose lentamente stanno migliorando”. Il sindaco Luca Santambrogio (nella foto), a distanza di un mese dall’alluvione che ha sconvolto la vita della città, vede continui progressi ma non nasconde le preoccupazioni. “La cosa positiva – racconta – è che le attività sono riprese. I negozi sono aperti, qualcuno sta ancora eseguendo lavori, ma la sensazione è che nessuno abbia abbassato definitivamente la saracinesca. Non tutti andranno avanti, alcuni commercianti faranno le loro valutazioni a fine anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

