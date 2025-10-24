Draghi | via Ue è federalismo pragmatico
21.40 "Non in ossequio a un sogno ma per necessità,il futuro dell'Europa deve essere un percorso verso il federalismo. federalismo.Ma, per quanto desiderabile sia una vera federazione,essa richiederebbe condizioni politiche che oggi non esistono.Un nuovo federalismo pragmatico è l'unica strada da percorribile". Così Mario Draghi, ricevendo il Premio Princesa de Asturias. "Un federalismo basato su temi specifici e flessibile costruito da 'coalizioni di volenterosi attorno a interessi strategici condivisi".
