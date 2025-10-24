Draghi | Ue sotto attacco Federalismo pragmatico unica strada
AGI - "Oggi la prospettiva per l' Europa è tra le più difficili che io ricordi. Quasi ogni principio su cui si fonda l' Unione è sotto attacco". Lo ha affermato l'ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in occasione della consegna del premio Princesa de Asturias per la cooperazione internazionale. "Abbiamo costruito - ha osservato l'ex premier - la nostra prosperità sull'apertura e sul multilateralismo: ora affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali. Abbiamo creduto che la diplomazia potesse essere la base della nostra sicurezza: ora assistiamo al ritorno della potenza militare come strumento per affermare i propri interessi. 🔗 Leggi su Agi.it
