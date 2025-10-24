Draghi | Ue sotto attacco Federalismo pragmatico unica strada

24 ott 2025

AGI - "Oggi la  prospettiva  per l' Europa  è tra le più difficili che io ricordi. Quasi ogni  principio  su cui si fonda l' Unione  è sotto attacco". Lo ha affermato l'ex presidente della  Bce  ed ex presidente del Consiglio,  Mario Draghi, intervenendo in occasione della consegna del premio  Princesa de Asturias  per la  cooperazione internazionale. "Abbiamo costruito - ha osservato l'ex premier - la nostra prosperità sull'apertura e sul multilateralismo: ora affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali. Abbiamo creduto che la diplomazia potesse essere la base della nostra sicurezza: ora assistiamo al ritorno della potenza militare come strumento per affermare i propri interessi. 🔗 Leggi su Agi.it

