Draghi | Tutti i nostri principi sotto attacco quanto deve aggravarsi una crisi perché i leader uniscano le forze e agiscano?

L’ex presidente della Bce: «Si tratta di un federalismo basato su temi specifici, flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale dell’Ue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Draghi: «Tutti i nostri principi sotto attacco, quanto deve aggravarsi una crisi perché i leader uniscano le forze e agiscano?»

Draghi: «Tutti i nostri principi sotto attacco, quanto deve aggravarsi crisi perché leader uniscano forze e agiscano?» - Il discorso dell’ex presidente della Bce al Premio Princesa de Asturias: «Si tratta di un federalismo basato su temi specifici, flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi più lenti del pr ... Da corriere.it

Draghi: "Nostri principi sotto attacco, serve federalismo pragmatico" - L'ex presidente della Bce fa suonare la sveglia alle istituzioni europee: "Il mondo intorno a noi è cambiato radicalmente e l'Ue fatica a rispondere. Lo riporta ilgiornale.it

Draghi: «I nostri principi sotto attacco, i leader devono unire le forze e agire» - Mario Draghi ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, venerdì 24 ottobre 2025, sottolineando l’urgenza di ... Secondo thesocialpost.it