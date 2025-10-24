Draghi | Tutti i nostri principi sotto attacco quanto deve aggravarsi la crisi perché i leader uniscano le forze e agiscano?
L’ex presidente della Bce: «Si tratta di un federalismo basato su temi specifici, flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale dell’Ue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Buon Pomeriggio a tutti! Ecco a voi gli eventi della prossima settimana 20 - 27 Settimanale Drago Licantropo ? Coppia Draghi Plasma e Miele 20 - 24 Evento Clan Corsa dei Draghi 22 - Frenesia Incantata 23 - 26 Evento Nutri Draghi Premio Classific - facebook.com Vai su Facebook
Procaccini, 'il sì a Ursula contrario ai nostri principi' - "Per noi votare a favore di von der Leyen avrebbe significato andare contro ad alcuni dei nostri principi. Scrive ansa.it
Funaro: "Principi democratici ko". Draghi esulta: "A lui le chiavi della città" - Draghi auspica pace nel mondo, mentre Funaro esprime preoccupazione per i principi democratici e il rapporto con l'Europa. Come scrive lanazione.it
Draghi: per compensi banchieri Italia anticipati principi Fsb - Draghi: per compensi banchieri Italia anticipati principi Fsb Ma ci sarà bisogno revisione alla luce nuovi principi Roma, 4 ott. Scrive ecodibergamo.it