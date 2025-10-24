Draghi | Nostri principi sotto attacco serve federalismo pragmatico

Il futuro dell'Europa? In direzione di un "federalismo pragmatico" come unica strada percorribile: per necessità e " non in ossequio a un sogno ". Parole di Mario Draghi che ha tenuto un discorso in occasione della consegna del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale. L'ex presidente della Banca Centrale Europea ripercorre brevemente la sua carriera segnata sempre da un " profondo senso di responsabilità verso un progetto " che era iniziato con i " negoziati per il Trattato di Maastricht ". Da quel momento costruire l'Europa è stata " una missione centrale della mia carriera " come responsabile delle politiche nazionali, Capo del Tesoro italiano presidente del Consiglio e come rappresentante europeo alla guida della Bce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Draghi: "Nostri principi sotto attacco, serve federalismo pragmatico"

