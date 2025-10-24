Draghi | l’unica strada per l’Europa è un federalismo pragmatico

Roma, 24 ott. (askanews) – “Il futuro dell’Europa deve essere un percorso verso il federalismo. Non in ossequio a un sogno ma per necessità”. Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio italiano e ex presidente della Bce, Mario Draghi, in occasione della consegna del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale. “È uno straordinario onore ricevere questo premio. Lo accetto non solo con gratitudine, ma con un profondo senso di responsabilità verso un progetto che ha definito la mia vita professionale”, ha esordito. “Il mio servizio pubblico in Italia è iniziato con i negoziati per il Trattato di Maastricht. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Da guardare su Netflix UNCLE FROM ANOTHER WORLD 2022, Stagione unica Dopo 17 anni di coma, lo zio di Takafumi si risveglia, ma racconta di essere stato in realtà catapultato in un’altra dimensione tra elfi, draghi e orchi, diventando un potente ma - facebook.com Vai su Facebook

Anelli (Fnomceo): “Draghi ha colto tutti i punti cruciali. Siamo sulla strada giusta per ricostruire la Sanità e il Paese” - “Abbiamo fortemente apprezzato il discorso programmatico del Presidente del Consiglio Mario Draghi: ha toccato, con concretezza e concisione, tutti i punti che il Paese si aspettava. Riporta quotidianosanita.it