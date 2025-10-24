Draghi indica la via all’Ue | I nostri principi sotto attacco serve un federalismo pragmatico

Draghi ha quindi parlato di una divisione in "coalizioni di volenterosi" accomunati da interessi strategici. Ad esempio, Paesi con settori tecnologici forti potrebbero concordare su un regime comune che consenta alle loro imprese di crescere rapidamente: "Questo federalismo pragmatico permetterebbe a chi ha maggiore ambizione di agire con la velocità, la scala e l'intensità delle altre potenze globali". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Draghi indica la via all’Ue: “I nostri principi sotto attacco, serve un federalismo pragmatico”

