Draghi | I nostri principi sotto attacco i leader devono unire le forze e agire

Mario Draghi ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, venerdì 24 ottobre 2025, sottolineando l'urgenza di un'azione comune europea di fronte alle crisi globali. Nel suo intervento, Draghi ha chiesto: «Quanto deve aggravarsi una crisi perché i leader uniscano le forze e agiscano?» L'ex Presidente del Consiglio ha ricordato il suo percorso nella costruzione dell' Europa, iniziato con i negoziati per il Trattato di Maastricht, e proseguito come Capo del Tesoro italiano, Presidente del Consiglio e guidando la Banca Centrale Europea (BCE). Il servizio pubblico, ha sottolineato, ha sempre avuto come missione centrale la cooperazione e il rafforzamento dell' Unione Europea.

