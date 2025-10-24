Draghi | I nostri principi sotto attacco i leader devono unire le forze e agire
Mario Draghi ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, venerdì 24 ottobre 2025, sottolineando l’urgenza di un’azione comune europea di fronte alle crisi globali. Nel suo intervento, Draghi ha chiesto: «Quanto deve aggravarsi una crisi perché i leader uniscano le forze e agiscano?» L’ex Presidente del Consiglio ha ricordato il suo percorso nella costruzione dell’ Europa, iniziato con i negoziati per il Trattato di Maastricht, e proseguito come Capo del Tesoro italiano, Presidente del Consiglio e guidando la Banca Centrale Europea (BCE). Il servizio pubblico, ha sottolineato, ha sempre avuto come missione centrale la cooperazione e il rafforzamento dell’ Unione Europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chiudiamo il giro degli esordi con i Dracarys, che affronteranno in casa i Meatballs. Dopo l'ottimo inizio di Guardians e Krakens, le aspettative non possono che essere alte per i nostri draghi! Riusciranno a realizzare una partenza perfetta? Scopritelo seguend - facebook.com Vai su Facebook
Draghi: "Nostri principi sotto attacco, serve federalismo pragmatico" - L'ex presidente della Bce fa suonare la sveglia alle istituzioni europee: "Il mondo intorno a noi è cambiato radicalmente e l'Ue fatica a rispondere. msn.com scrive
Ue, Draghi: "Sotto attacco principi su cui si fonda, futuro deve essere federalismo" - ''Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Lo riporta msn.com
Draghi: «I nostri principi sotto attacco, i leader devono unire le forze e agire» - Mario Draghi ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, venerdì 24 ottobre 2025, sottolineando l’urgenza di ... Scrive thesocialpost.it