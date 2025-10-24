Draghi e l’unica via di salvezza dell’Europa | un federalismo pragmatico su temi specifici Oggi ogni principio dell’Ue è sotto attacco

«Oggi, la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Quasi ogni principio su cui si fonda l’Unione è sotto attacco ». Queste le parole dell’ex premier italiano ed ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi al Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale in Spagna. nel suo discorso, rivolto anche ai reali spagnoli Draghi ringrazia con gratitudine per il premio conferito. E aggiunge: «Abbiamo costruito la nostra prosperità sull’apertura e sul multilateralismo: ora affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali. Abbiamo creduto che la diplomazia potesse essere la base della nostra sicurezza: ora assistiamo al ritorno della potenza militare come strumento per affermare i propri interessi. 🔗 Leggi su Open.online