' Dracula' secondo Luc Besson | Racconto una storia d' amore invece di horror e sangue
Roma, 24 ottobre 2025 – “Grazie per essere venuti e per il sostegno”. Luc Besson guarda i suoi attori, seduti accanto a lui sul palco, e indirizza loro un ringraziamento ironico. Durante la conferenza stampa di presentazione di 'Dracula. L’amore perduto' alla Festa del Cinema di Roma, che arriverà nelle nostre sala dal 29 ottobre, i giornalisti presenti hanno inizialmente indirizzato tutte le domande al regista “dimenticando” i protagonisti, Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu e Matilda De Angelis. Sono loro ad animare la storia ambientata nella Transilvania del XV secolo. È lì che il principe Vladimir (Laundry Jones), dopo la perdita improvvisa della sua amata Elisabeta (Bleu), rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
