Dracula – L’amore perduto | recensione del film di Luc Besson – #RoFF20

Luc Besson torna al grande racconto mitico con Dracula – L’amore perduto, scegliendo un’angolazione personale e dichiaratamente romantica: Dracula non come incarnazione della paura, ma come amante maledetto, condannato all’eternità da un lutto originario. Nel prologo, Vlad perde Elisabeta, rinnega Dio e ottiene la maledizione della vita eterna. Secoli dopo, tra Parigi e Londra, riconosce in Mina la reincarnazione dell’amata e la insegue con una devozione che pretende di trasformare il classico gotico in una tragedia romantica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it