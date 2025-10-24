Dracula – L’amore perduto Luc Besson fa danzare la creatura di Bram Stoker con eros ironia e malinconia
Per capire il Dracula di Luc Besson occorre partire dal sottotitolo: L’amore perduto, o ancor meglio in originale “ A Love Tale ”. Perché è il melodramma in fiaba e non l’horror il cuore vibrante (e sanguinante) del 21° film del cineasta francese, tra i titoli più attesi della 20ma Festa del cinema di Roma. Interpretato nei panni del noto Conte dal talento versatile e trasformista di Caleb Laundry Jones – che Besson riconvoca a suo protagonista dopo Dogman – ma anche dall’ironia di Christoph Waltz, dall’emergente Zoë Bleu (la figlia di Rosanna Arquette) e dalla nostra Matilda De Angelis che, lasciata la toga de La lezione, riveste i panni di una giovane ed esuberante vampiressa, Dracula – L’amore perduto condensa in oltre due ore tutto ciò che ci si aspetta dalla visionarietà magniloquente di Besson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Radio1 Rai. . Festa del Cinema di Roma Ultimi film. Oggi è la giornata di #LucBesson che presenta il suo film “Dracula-l’amore perduto”. @AntonioDOlivo - facebook.com Vai su Facebook
L’amore non muore. Attende, nascosto nell’ombra dei secoli, pronto a rinascere anche quando la luce si è spenta da tempo. Dracula - L'Amore Perduto di Luc Besson è #DaNonPerdere, dal 29 ottobre nel tuo The Space Cinema https://bit.ly/4q Vai su X
Dracula: L'Amore Perduto - Dracula: L'Amore Perduto è un film del 2025 di genere horror, sentimentale, diretto da Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Christoph Waltz, della durata di 109 minuti, in uscita nei cinema ... Lo riporta comingsoon.it
Dracula. L'amore perduto: il trailer italiano ufficiale del film di Luc Besson - Anche Luc Besson ha deciso di raccontare l'immortale figura del vampiro, in un film che vedremo al cinema dal 29 ottobre dopo l'anteprima che si terrà alla Festa del Cinema di Roma. Da comingsoon.it
Dracula. L’amore perduto debutterà alla Festa del Cinema di Roma - it) di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid, Guillaume De Tonquedec, sarà presentato ... Lo riporta corrieredellosport.it