Per capire il Dracula di Luc Besson occorre partire dal sottotitolo: L’amore perduto, o ancor meglio in originale “ A Love Tale ”. Perché è il melodramma in fiaba e non l’horror il cuore vibrante (e sanguinante) del 21° film del cineasta francese, tra i titoli più attesi della 20ma Festa del cinema di Roma. Interpretato nei panni del noto Conte dal talento versatile e trasformista di Caleb Laundry Jones – che Besson riconvoca a suo protagonista dopo Dogman – ma anche dall’ironia di Christoph Waltz, dall’emergente Zoë Bleu (la figlia di Rosanna Arquette) e dalla nostra Matilda De Angelis che, lasciata la toga de La lezione, riveste i panni di una giovane ed esuberante vampiressa, Dracula – L’amore perduto condensa in oltre due ore tutto ciò che ci si aspetta dalla visionarietà magniloquente di Besson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dracula – L’amore perduto, Luc Besson fa “danzare” la creatura di Bram Stoker con eros, ironia e malinconia