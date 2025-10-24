Dovera minaccia la ex di morte davanti alla figlia piccola | arrestato

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovera (Cremona), 24 ottobre 2025 – Le ha telefonato dicendole che stava arrivando a casa sua per ucciderla. Mercoledì 22 ottobre, nel pomeriggio intorno alle 16, la chiamata della donna alla centrale operativa dei carabinieri di Crema ha fatto scattare l’allarme a Dovera. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia della Stazione di Pandino che ha trovato l’uomo, con precedenti, proprio davanti a casa. Era molto agitato e, dopo essere stato identificato nell’ex compagno della donna che aveva richiesto l’intervento, ha detto che voleva solamente vedere la figlia. Nel frattempo, ha insultato ripetutamente la ex compagna che era alla finestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dovera minaccia la ex di morte davanti alla figlia piccola arrestato

© Ilgiorno.it - Dovera, minaccia la ex di morte davanti alla figlia piccola: arrestato

News recenti che potrebbero piacerti

dovera minaccia ex morteDovera, minaccia la ex di morte davanti alla figlia piccola: arrestato - All’uomo è stato concesso di vedere la bambina, ma quest’ultima era molto spaventata dall’atteggiamento del padre e i militari hanno deciso di interrompere l’incontro. Segnala ilgiorno.it

dovera minaccia ex morteRimini. Minacce di morte alla ex, scatta il braccialetto elettronico - Come tantissimi altri prima di lui, non ha accettato la decisione della sua ragazza di troncare la relazione. Si legge su corriereromagna.it

dovera minaccia ex morteMinaccia di morte la ex: "Ti faccio fuori presto" - L’uomo ha il braccialetto elettronico ma continua a perseguitarla. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dovera Minaccia Ex Morte