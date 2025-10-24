Dovera minaccia la ex di morte davanti alla figlia piccola | arrestato
Dovera (Cremona), 24 ottobre 2025 – Le ha telefonato dicendole che stava arrivando a casa sua per ucciderla. Mercoledì 22 ottobre, nel pomeriggio intorno alle 16, la chiamata della donna alla centrale operativa dei carabinieri di Crema ha fatto scattare l’allarme a Dovera. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia della Stazione di Pandino che ha trovato l’uomo, con precedenti, proprio davanti a casa. Era molto agitato e, dopo essere stato identificato nell’ex compagno della donna che aveva richiesto l’intervento, ha detto che voleva solamente vedere la figlia. Nel frattempo, ha insultato ripetutamente la ex compagna che era alla finestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
