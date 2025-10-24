Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Impegno casalingo in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 24 ottobre alle ore 20:00 attende i temibili greci del Panathinaikos Atene per la sesta giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere si presentano al match odierno forti di due successi importanti anche se sofferti maturati nella scorsa settimana del doppio turno contro AS Monaco (74-68) e ASVEL Villeurbanne (83-90), con Carsen Edwards in grande spolvero e autore rispettivamente di 24 punti e addirittura 36 nel blitz in terra francese. 3-2 è il record dei bolognesi finora, che li colloca nel gruppo delle migliori. Il Panathinaikos Atene di Ergin Ataman – bi-campione d’Europa con l’Efes Istanbul e nel 2023-2024 con gli ateniesi, oltre ad essere fresco vincitore della medaglia d’argento ad EuroBasket 2025 con la Turchia – guida la graduatoria con 4-1 di score, dove l’ultimo ko risale alla seconda giornata in casa contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it

