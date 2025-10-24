Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Impegno casalingo in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 24 ottobre alle ore 20:00 attende i temibili greci del Panathinaikos Atene per la sesta giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere si presentano al match odierno forti di due successi importanti anche se sofferti maturati nella scorsa settimana del doppio turno contro AS Monaco (74-68) e ASVEL Villeurbanne (83-90), con Carsen Edwards in grande spolvero e autore rispettivamente di 24 punti e addirittura 36 nel blitz in terra francese. 3-2 è il record dei bolognesi finora, che li colloca nel gruppo delle migliori. Il Panathinaikos Atene di Ergin Ataman – bi-campione d’Europa con l’Efes Istanbul e nel 2023-2024 con gli ateniesi, oltre ad essere fresco vincitore della medaglia d’argento ad EuroBasket 2025 con la Turchia – guida la graduatoria con 4-1 di score, dove l’ultimo ko risale alla seconda giornata in casa contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Approfondisci con queste news

#Virtus Questo, di Fuochi e Repubblica, è proprio l’esempio perfetto del pessimo livello del giornalismo attuale. Malissimo Fuochi qua, malissimo. Come detto ieri sera, è così difficile aspettare e vedere come si evolve la situazione prima di sentenziare queste - X Vai su X

COACH MAGRO SI PREPARA AL DEBUTTO DI NAPOLI CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA DELLA VIRTUS BOLOGNA: “Siamo finalmente arrivati a inizio campionato e siamo ansiosi di vedere la squadra all’opera. Affrontiamo la Virtus Bologna che non ha biso - facebook.com Vai su Facebook

ASVEL-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo l’esaltante vittoria casalinga sul Monaco, la Virtus torna a viaggiare e vola in Francia per affrontare l’ASVEL del super veterano Nando De Colo. Riporta sport.sky.it

Virtus Bologna-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Tv e in Streaming - Panathinaikos: info partita, i probabili quintetti, dove seguire l'Eurolega in Streaming e in TV gratis su Bet365 ... Da msn.com

Virtus Bologna-AS Monaco di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo il doppio stop in trasferta a Valencia e Parigi, la Virtus torna a giocare tra le mura di casa e affronta il Monaco, che dopo aver sbancato Milano punta ad un altro colpo a Bologna. sport.sky.it scrive