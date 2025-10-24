Dove vedere in tv Sinner-Bublik oggi ATP Vienna 2025 | orario programma streaming

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, venerdì 24 ottobre nei quarti di finale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Vienna, in Austria. Il match dell’azzurro si giocherà sul Center Court e sarà il terzo del programma di giornata, che inizierà alle 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30. Nei 7 precedenti l’italiano è avanti 5-2, mentre nel 2025 Sinner comanda 2-1, avendo vinto al Roland Garros ed agli US Open, con Bublik che si è imposto ad Halle. L’incontro tra Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Bublik oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

