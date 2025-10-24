Dove vedere in tv Sinner-Bublik oggi ATP Vienna 2025 | orario canale streaming

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, venerdì 24 ottobre nei quarti di finale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Vienna, in Austria. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BUBLIK (NON PRIMA DELLE 17.30) Il match dell’azzurro si giocherà sul Center Court e sarà il terzo del programma di giornata, che inizierà alle 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30. Nei 7 precedenti l’italiano è avanti 5-2, mentre nel 2025 Sinner comanda 2-1, avendo vinto al Roland Garros ed agli US Open, con Bublik che si è imposto ad Halle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Bublik oggi, ATP Vienna 2025: orario, canale, streaming

