Dove vedere in tv Novara-Conegliano A1 volley femminile 2025 | orario programma streaming

Sabato 25 ottobre (ore 20.30) si giocherà Novara-Conegliano, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta di uno scontro diretto al vertice: al PalaIgor si affronteranno infatti le due capolista del campionato, appaiate a quota undici punti dopo aver disputato quattro incontri. Le Pantere sono reduci dalla sconfitta subita contro Milano nel match valido per la Supercoppa Italiana e dall’affermazione contro Monviso, mentre le Zanzare hanno prevalso contro Bergamo al tie-break. Chi riuscirà ad avere la meglio balzerà in solitaria al comando della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

