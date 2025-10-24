Dove vedere in tv Musetti-Moutet oggi ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
Nei quarti di finale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, venerdì 24 ottobre tornerà in campo Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, il quale sarà opposto al transalpino Corentin Moutet. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il quarto ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.15: l’unico precedente è stato vinto da Musetti in questa stagione a Buenos Aires. La sfida tra Lorenzo Musetti ed il transalpino Corentin Moutet sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
