Dove vedere in tv Milano-Macerata A1 volley femminile 2025 | orario programma streaming
Domenica 26 ottobre (ore 17.00) si giocherà Milano-Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo alla Opiquad Arena di Monza dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana e aver perso il big match di mercoledì sera contro Scandicci in campionato. La sesta forza del campionato incrocerà la decima classificata, le due compagini sono separate da un paio di punti in graduatoria alla vigilia di un incrocio importante per entrambe. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno già perso tre partite in Serie A1, mentre le marchigiane si sono rialzate battendo Perugia dopo aver infilato tre ko consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
