Dove vedere in tv Italia-Brasile stasera Mondiali calcio femminile U17 | orario programma streaming
L’Italia affronterà il Brasile nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. Dopo le brillanti vittorie ottenute contro Costa Rica e Marocco durante l’ultima settimana, le azzurre saranno impegnate in una grande classica: le nostre portacolori (classi 2008 e 2009) scenderanno in campo a Rabat (Marocco) nella serata odierna (venerdì 24 ottobre, ore 21.00). Benedetta Bedini e compagne hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e puntano a guadagnare il primo posto nel girone, in modo da meritarsi un incrocio sulla carta più abbordabile in occasione del primo turno della fase a eliminazione diretta (sarà la terza classificata di un altro raggruppamento). 🔗 Leggi su Oasport.it
