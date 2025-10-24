Dove vedere in tv il gigante femminile di Soelden 2025 | startlist orari streaming pettorali delle italiane

Sabato 25 ottobre si disputerà il gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sul ghiacciaio del Rettenbach si aprirà la nuova stagione, come ormai tradizione per il massimo circuito internazionale itinerante: la prova in terra austriaca a metà autunno lancerà la lunga volata verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00.  Tra le porte larghe non vedremo all’opera la nostra Federica Brignone: la detentrice della Sfera di Cristallo è alle prese con il recupero dell’infortunio accusato lo scorso aprile ai Campionati Nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

