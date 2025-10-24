Dove vedere in tv i Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi | orari 24 ottobre programma streaming italiani in gara

Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Sono ben cinque i titoli che verranno assegnati oggi e non mancano le possibilità di medaglia in chiave azzurra. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, il palinsesto tv e gli italiani in gara. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 16.00 E ALLE 22.00 PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2025 OGGI. Venerdì 24 ottobre Sessione mattutina (16:00 – 18:55) qualificazioni Chilometro da fermo maschile Omnium femminile (14) – Scratch 10 km qualificazioni Inseguimento individuale maschile Omnium femminile (24) – Tempo Race 10 km Sessione Pomeridiana (22:00 – 01:45) finale Corsa a punti maschile 40 km semifinale Sprint femminile Omnium femminile (34) – Eliminazione semifinale Sprint femminile finale Chilometro da fermo maschile semifinale Sprint femminile finale Inseguimento individuale maschile Omnium femminile (44) – Corsa a punti 20 km finali Sprint femminile ITALIANI IN GARA OGGI. 🔗 Leggi su Oasport.it

