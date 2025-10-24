Dov’è oggi la famiglia filippina dei Magsino che ha ereditato l’amore di Sandra e Raimondo Vianello

La storica casa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, l’attico di Segrate dove la coppia visse per vent’anni, è stata venduta a Pier Silvio Berlusconi per 1,45 milioni di euro. Ma chi sono gli eredi che hanno venduto questa proprietà? Una storia che vale la pena raccontare. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non ebbero mai figli biologici. Nel 1991, quando Raimondo acquistò l’attico a Milano 2 (il quartiere costruito da Silvio Berlusconi negli anni Settanta), la coppia cercava qualcuno che li aiutasse in casa. Sandra voleva specificamente una coppia con un bambino piccolo, disposta a vivere insieme a loro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dov’è oggi la famiglia filippina dei Magsino che ha ereditato l’amore di Sandra e Raimondo Vianello

