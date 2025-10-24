Dove nasce la moda Un viaggio nei ’segreti’ dell’eccellenza italiana

Questo weekend – domani e domenica – torna ApritiModa, giunto alla sua 9ª edizione alla scoperta dei segreti degli artigiani. Alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della moda italiana apriranno le porte al pubblico. ApritiModa, ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, è alla scoperta di tesori che rimarrebbero nascosti, là dove la creatività incontra la tradizione e il futuro si intreccia con il passato. Dalla A alla Z, da Armani a Zegna, saranno circa cento le realtà che, dal nord al sud d’Italia, apriranno le loro porte per visite guidate gratuite e incontri con stilisti, artigiani e maestranze custodi di un sapere che è patrimonio italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

