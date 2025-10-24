Dove i rifiuti diventano tesori | il centro commerciale che sta cambiando il futuro dello shopping

Nel cuore della Svezia, a circa centodieci chilometri da Stoccolma, si consuma quotidianamente una piccola insurrezione contro la cultura dell’usa e getta. Eskilstuna, cittadina di circa settantamila abitanti, ospita dal 2015 ReTuna Återbruksgalleria, un esperimento sociale ed economico che sta riscrivendo le regole del consumo moderno. Non chiamatelo mercatino dell’usato: qui dentro pulsa un modello di business che ha trasformato l’idea stessa di shopping, dimostrando che sostenibilità e profitto possono camminare mano nella mano. L’edificio che oggi accoglie i visitatori da ogni angolo del pianeta era un tempo un deposito di camion per una compagnia logistica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

