Dove alloggia l’Inter a Napoli e quando arriva

Dove alloggia l’Inter a Napoli. Archiviata la Champions League con la vittoria convincente per 4 a 0 contro l’Union Saint Gilloise, l’Inter si rituffa in campionato per la sfida scudetto contro il Napoli. Appuntamento al Maradona alle ore 18 di sabato. Sarà una gara molto attesa, sia per la classifica, ma anche perché il Napoli dopo due sconfitte consecutive, di cui in Champions per 6-2, deve rialzare la testa. Ma dall’altra parte c’è l’Inter che vuole l’ottava vittoria consecutiva e sopratutto dare un segnale al campionato. I nerazzurri, dopo la conferenza stampa pre partita di Chivu in programma ad Appiano Gentile alle ore 14, partiranno alla volta del capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it