Dovbyk e Ferguson nella bufera | nell’attacco della Roma non segna nessuno ma si crea pure poco

Di giornate ne restano 5, di punti 15. Ma la sconfitta contro il Viktoria Plzen suona come un campanello d’allarme. Molto di più rispetto a quella più ipotizzabile (certo, mai felice, o non sarebbe una sconfitta), contro l’ Inter. Anche perché ora è chiaro: Gian Piero Gasperini sta faticando a trovare la chiave giusta per l’attacco della sua Roma. Ed è quasi un ossimoro pensando a quella che è la storia della sua carriera. E soprattutto la storia delle sue squadre. Ma tant’è: l’attacco piange e ora in Europa League piange anche quella classifica che al momento allontana i giallorossi dalla qualificazione diretta alla fase successiva, costringendoli a passare attraverso i ben più faticosi playoff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dovbyk e Ferguson nella bufera: nell’attacco della Roma non segna nessuno, ma si crea pure poco

